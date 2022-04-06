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    Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра» (фото, відео)

    Вулиці Бородянки нагадують кадри з фільму про апокаліпсис - Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра» (фото, відео)
    Вулиці Бородянки нагадують кадри з фільму про апокаліпсис
    фото: Святослав Вакарчук/Facebook

    Бородянка перетворилася на руїни

    Колишній народний депутат, співак і музикант Святослав Вакарчук побував у звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині.

    Він показав жахливі кадри руїн містечка після обстрілу рашистами.

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    Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра» (фото, відео)
    Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра» (фото, відео)
    фото: Святослав Вакарчук/Facebook

    «Бородянка сьогодні. Так виглядає світ після «руського міра». 6.04.2022», - написав Вакарчук у дописі до відео та фото.

    Нагадаємо, в мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.

    Раніше Святослав Вакарчук показав «русскій мір» на Житомирщині.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра» (фото, відео)