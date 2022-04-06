Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра» (фото, відео)
Бородянка перетворилася на руїни
Колишній народний депутат, співак і музикант Святослав Вакарчук побував у звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині.
Він показав жахливі кадри руїн містечка після обстрілу рашистами.
«Бородянка сьогодні. Так виглядає світ після «руського міра». 6.04.2022», - написав Вакарчук у дописі до відео та фото.
Нагадаємо, в мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.
Раніше Святослав Вакарчук показав «русскій мір» на Житомирщині.