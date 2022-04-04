Тримали в ямі, били, стріляли. Рашисти знущалися над українськими військовополоненими

Омбудсмен закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати порушення прав військовополонених

Росія негуманно поводиться з українськими військовополоненими, чим грубо порушує відповідну Женевську конвенцію. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Ці факти підтвердилися під час останнього звільнення з ворожого полону українських військовослужбовців.

«Українські військовослужбовці розповіли про негуманне поводженні з ними з боку російської сторони: їх тримали у полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували», - повідомила Денісова.

За її словами, хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому. «Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря -20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок. До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку», - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Крім того, військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

У порушення статті 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими подекуди по декілька днів громадян України морили голодом.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Нагадаємо, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

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