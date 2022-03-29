Автор фрази про «русскій воєнний корабль» повернувся з полону додому

Роман Грибов, який вказав російському військовому кораблю, куди йому варто іти, повернувся на рідну Черкащину

Український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ, отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною»

Звільнений з російського полону прикордонник Роман Грибов повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Про це на Facebook написав голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

Роман Грибов був одним із тих, хто відбивав російську агресію на острові Зміїний. Саме Роман є автором легендарної фрази «Русскій воєнний корабль, йди нах*й», яка стала розійшлася по світу і стала глобальним мемом.

Голова Черкаської ОВА вручив Грибову відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

«Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Із такими захисниками ми обов’язково переможемо!» – запевнив Табурець.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.

6 березня в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного прикордонника звуть Роман, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині.

Фразу ж почали активно використовувати як політики, так і музиканти. Зокрема, представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.