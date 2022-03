Автор фрази про «русскій воєнний корабль» повернувся з полону додому

Український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ, отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною»

Звільнений з російського полону прикордонник Роман Грибов повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Про це на Facebook написав голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

Роман Грибов був одним із тих, хто відбивав російську агресію на острові Зміїний. Саме Роман є автором легендарної фрази «Русскій воєнний корабль, йди нах*й», яка стала розійшлася по світу і стала глобальним мемом.

Голова Черкаської ОВА вручив Грибову відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

«Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Із такими захисниками ми обов’язково переможемо!» – запевнив Табурець.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.

6 березня в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного прикордонника звуть Роман, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині.

Фразу ж почали активно використовувати як політики, так і музиканти. Зокрема, представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.