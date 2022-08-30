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Візит МАГАТЕ на АЕС. Окупанти імітують бойові дії в Енергодарі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Візит МАГАТЕ на АЕС. Окупанти імітують бойові дії в Енергодарі
Рашисти влаштовують провокації поблизу АЕС
фото ілюстративне

Загарбники обстрілюють територію ЗАЕС

Російські загарбники намагаються зупинити візит місії МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію. Окупанти обстрілюють територію АЕС. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім цього, рашисти імітують бойові дії в Енергодарі.

«Це саме російські провокації. Зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею та шантажем домогтися свого. Вони повинні забратися геть з української землі», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: АЕС війна Енергодар окупанти МАГАТЕ

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