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Влада Камʼянця-Подільського втрапила у скандал із новим логотипом міста

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Влада Камʼянця-Подільського втрапила у скандал із новим логотипом міста
У місті презентували Картку жителя та мобільний застосунок для оплати проїзду в комунальному транспорті
фото: Кам’янець-Подільська міська рада

Дизайн самої Картки містянина розчарував частину громади

Влада Кам’янця-Подільського представила нову айдентику. Однак, новий логотип міста здався жителям дуже схожий на логотип російського сервісу «Кинопоиск». Як передає «Главком», про це йдеться у дописі міської ради та дописі «Вдало Інфо Кам’янець-Подільський».

Так, у місті презентували Картку жителя та мобільний застосунок для оплати проїзду в комунальному транспорті. Обидва продукти оформлені у новій міській айдентиці.

Та ця айдентика викликала хвилю критики – багато містян помітили в логотипі повну схожість із брендом російського кіносервісу «Кинопоиск», який використовує подібний знак з 2021 року.

Влада Камʼянця-Подільського втрапила у скандал із новим логотипом міста фото 1
колаж: glavcom.ua

Окрім цього, дизайн самої Картки також розчарував частину громади – його вважають позбавленим візуального зв’язку з містом та невиразним з точки зору стилістики. Крім того, декому не сподобалося, що на картці назву міста скоротили.

Влада Камʼянця-Подільського втрапила у скандал із новим логотипом міста фото 2
скриншот: facebook.com/«Вдало Інфо Кам’янець-Подільський»
Влада Камʼянця-Подільського втрапила у скандал із новим логотипом міста фото 3
скриншот: facebook.com/«Вдало Інфо Кам’янець-Подільський»

Наразі влада міста не коментувала зауваження жителів.

Нагадаємо, у російському місті Дзержинський на стіні будинку зʼявився мурал із зображенням солдата. Однак мешканці міста висловили обурення, припустивши, що на малюнку зображено військовослужбовця Збройних сил України. Через це малюнок вирішили змінити – спочатку додали російський прапор і символ Z, а згодом повністю зафарбували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російський паблік. 

За даними пропагандистського ресурсу, вартість створення муралу спочатку оцінювали в 3,6 млн рублів, але підрядник, компанія художника Павла Щеклеіна, погодився виконати роботу за 1,6 млн рублів. Саме ескіз цього художника затвердила місцева влада.

До слова, росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака Влада Дарвіна. Ідеться про трек артиста «Три сестри». Композицію виконавець створив 2013 року, а коли вона 2024-го знову опинилася в трендах, то переклав її українською. Росіяни теж не оминули увагою популярність пісні «Три сестри». Ба більше, вони без жодного на те дозволу співають її російськомовну версію на федеральному пропагандистському телеканалі. Як інформує «Главком», про це Влад Дарвін повідомив у своєму Instagram.

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Теги: Хмельниччина

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