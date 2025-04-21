Трагічне відкриття мотосезону на Хмельниччині: загинув 36-річний мотоцикліст

16-річний мотоцикліст отримав важкі травми, зараз він у лікарні

19 квітня поблизу села Судилків Шепетівського району Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

За попередньою інформацією, інцидент стався під час відкриття мотосезону. З'явилось відео з моментом ДТП, на кадрах видно, як 16-річний юнак на «Дніпро-11» вирішив здійснити маневр, в той самий момент у нього врізався 36-чоловік на Kawasaki

За даними поліції, близько 16:00 16-річний підліток, керуючи мотоциклом «Дніпро-11», зіткнувся з мотоциклом Kawasaki ZX 600, за кермом якого перебував 36-річний мешканець села Шепетівки.

Внаслідок зіткнення водій Kawasaki загинув на місці події, а неповнолітнього мотоцикліста з важкими травмами було доставлено до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, на Рівненщині під колесами мотоцикла загинув пішохід. 14-річний мотоцикліст наїхав на місцевого жителя, який ішов узбіччям.

До слова, у Жмеринському районі сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув чоловік.

Також ми писали, що у Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa.