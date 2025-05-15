Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото)

У російському місті Дзержинський стався казус із муралом

У російському місті Дзержинський на стіні будинку зʼявився мурал із зображенням солдата. Однак мешканці міста висловили обурення, припустивши, що на малюнку зображено військовослужбовця Збройних сил України. Через це малюнок вирішили змінити – спочатку додали російський прапор і символ Z, а згодом повністю зафарбували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російський паблік.

За даними пропагандистського ресурсу, вартість створення муралу спочатку оцінювали в 3,6 млн рублів, але підрядник, компанія художника Павла Щеклеіна, погодився виконати роботу за 1,6 млн рублів. Саме ескіз цього художника затвердила місцева влада.

фото: соцмережі

Щеклеін пояснив, що зображення створене штучним інтелектом і не мало жодних розпізнавальних знаків. Однак після скарг мешканців було вирішено домалювати символи РФ, а потім – зовсім знищити мурал. Художник запевнив, що не знав про використання цього образу українською військовою розвідкою.

Це зображення можна знайти на сторінці «Секретний рекрутер», яку ГУР МОУ називає однією зі своїх верифікованих.

Також з’ясувалося, що це зображення є студійним фото з фотостоку Depositphotos.

Раніше влада російського Курська розмістила рекламу служби за контрактом із зображенням українського бійця на руках із дитиною, підписавши її «За наших». Інформацію про рекламу із зображенням українського бійця побічно підтвердив мер Курська Ігор Куцак, який висловив догану голові комітету архітектури та містобудування «у зв'язку з кричущою недбалістю при виготовленні та розміщенні військово-патріотичного банера».

До слова, російськомовне видання «Медуза», що базується в Латвії, запустило рекламну кампанію за кордоном. У відео воно використало кадри війни в Україні. У коментарях під відео креативного агентства українці також висловили обурення тим, що відео, на яких зображенні страждання українців, використали для реклами «російських лібералів».