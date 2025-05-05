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Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
Попри корупційний вирок медикиня досі очолює консультативну комісію
ілюстративне фото/depositphotos.com

Медичну чиновницю, якщо вірити декларації, осипали грошовими подарунками дідусь та батько

На Хмельниччині голова лікарської консультативної комісії багатопрофільної центральної райлікарні Слобідко-Кульчієвецької громади, лікар-терапевт Марина Брижак протягом десяти років набула майна, вартість якого значно перевищує її офіційні доходи. Про це повідомляє «Главком» із посилання на судовий реєстр.

Правоохоронці проаналізували декларацію посадовиці за 2023 рік. Згідно з нею, медик володіє трьома земельними ділянками загальною площею 0,48 га. У власності її чоловіка є гараж площею 20 кв. м. Ще сину декларантки належить квартира площею 131,7 кв. м у Кам’янці-Подільському. Попри те, що член сім’ї вказав вартість житла у 453 тис. грн, на оцінками слідства, вказана нерухомість коштує орієнтовно 3,6 млн грн. Син лікарки набув квартиру у власність наприкінці 2023 року.

Що стосується доходів, Марина Брижак задекларувала 372,1 тис. грн зарплати, 33,1 тис. грн пенсії, 21 тис. грн соціальних виплат, 20 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

Також у 2023 році голова лікарської консультативної комісії одержала щедрі грошові подарунки від близьких родичів. Зокрема, від батька Юрія Брижака – 1,17 млн грн, від дідуся Миколи Брижака – 2,14 млн грн.

Батько та дідусь виявилися фінансовими донорами для голови лікарської консультативної комісії
Батько та дідусь виявилися фінансовими донорами для голови лікарської консультативної комісії
витяг із реєстру декларацій

Чоловік немає офіційного заробітку, але зазначив готівкою 850 тис. грн, 28 тис. євро і $35 тис. Проте у виправленій декларації чоловік залишив 850 тис. грн готівки.

Разом із тим, за відомостями управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, родичі Марини Брижак набули у власність рухоме та нерухоме майно, яким може розпоряджатися декларантка. А саме – на батьків посадовиці записані чотири автомобілі (у декларації Брижак жодної згадки про транспортні засоби): Fiat Doblo, 2006 року випуску за ціною 80 тис. грн; Audi Q7, 2013 року випуску за 820 тис. грн; Kia Sportage, 2021 року випуску за 950 тис. грн; Audi Q8, 2023 року випуску за 3,58 млн грн.

Наприкінці 2024 року слідчі хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення. У рамках кримінальної справи у квітні 2025 року правоохоронці отримали доступи до відкритих банківських рахунків, доходів та сплачених податків декларантки та її родичів за останні десять років.

Варто додати: у липні 2023 року Марину Брижак та її двох спільниць було засуджено за зловживання впливом, вчинене організованою групою. За даними вироку, Брижак розробила план щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на лікарів обласної МСЕК стосовно оформлення груп інвалідності. Обвинувачені «погорогіли» на виготовленні документів за гроші для 52-річної жінки, обіцяючи потерпілій призначення другої групи інвалідності довічно. Сума хабаря за цю послугу склала $4,2 тис. У підсумку всі троє обвинувачених уклали угоди з прокурором про визнання винуватості. Наприклад, Марину Брижак було оштрафовано на 93,5 тис. грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син, що працює в університеті й отримує скромну зарплату, придбав квартиру за 1,73 млн грн.

Крім того, лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу ВЛК Галицько-Франківського ТЦК Львова, у щорічній декларації вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. На прохання «Главкома» медикиня пояснила, як це можливо.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного МСЕК Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

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Теги: декларація Хмельниччина медицина корупція в Україні війна

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