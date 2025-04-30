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Кіркоров знову обікрав Ірину Білик: цього разу – поцупив ідеї костюмів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кіркоров скопіював образ Білик
колаж: glavcom.ua

Кіркоров один за одним копіює сценічні образи Ірини Білик

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров скопіював відразу кілька минулих сценічних образів української співачки Ірини Білик. На останньому з концертів у квітні він з’явився у вбранні, що, наприклад, майже повністю повторює піджак із бахромою, в якому Білик виступала ще сім років тому під час свого легендарного туру «Без гриму». Про це повідомляє «Главком».

У 2018 році на своєму шоу Ірина Білик використала відразу кілька яскравих образів. Зокрема, частину концерту вона провела в об’ємному темному плащі, щедро оздобленому паєтками, що виблискували у світлі софітів. Завершила ж концерт співачка у стильному чорному піджаку з бахромою та блискучими вставками на плечах.

Кіркоров знову обікрав Ірину Білик: цього разу – поцупив ідеї костюмів (фото) фото 1
колаж: glavcom.ua

Натомість вже у квітні цього року під час концерту у Санкт-Петербурзі путініст Кіркоров з’явився на сцені у вбранні, що нагадало образи Ірини Білик. Спершу артист вийшов у довгому плащі – за кроєм і загальним виглядом, схожим на вбрання української співачки, щоправда, Кіркоров обрав не сріблястий, а золотистий відтінок. Пізніше Кіркоров переодягнувся в чорний піджак із бахромою та блискучим декором, який майже повністю повторив стиль Білик.

Кіркоров знову обікрав Ірину Білик: цього разу – поцупив ідеї костюмів (фото) фото 2
фото: glavcom.ua

Цікаво, що саме під час цього виступу в концертному залі «Октябрьський» сталася надзвичайна ситуація. Під час виконання пісні «Чорна пантера» за спиною Кіркорова спалахнула піротехніка, і вогонь перекинувся на його костюм. На відео чітко чути, як артист вигукує від болю: «Обпікся».

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Ба більше, «Главком» звернув увагу ще на один образ, який поцупив Кіркоров. Рік тому він з'явився на сцені в яскравому червоному костюмі з капелюхом практично ідентичному тому, в якому Ірина Білик виступала у 2021 році під час свого ювілейного туру 50. Червоний крислатий капелюх, червоні лаковані ботфорти російський співак «переосмислив» у штани.

Кіркоров знову обікрав Ірину Білик: цього разу – поцупив ідеї костюмів (фото) фото 3
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, раніше путініст Філіп Кіркоров виступав перед пораненими окупантами в Горлівці. Російські пропагандисти, які розповсюдили відео, написали, що артист співав перед «воїнами» пісню власного авторства «Сніг». Проте, як відомо, це абсолютна брехня. Слова та музику суперхіта написала Народна артистка України, легенда вітчизняної естради Ірина Білик ще на початку 2000-х.

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Згодом Ірина Білик відреагувала на «крадіжку» своєї пісні «Сніг» російським виконавцем-путіністом Філіпом Кіркоровим. Вона зауважила, що співак виконував її пісню вже багато років. Але, за словами Білик, тепер «Сніг» у крові і ця кров тепер біля дверей Кіркорова, який прислужує окупантам.

Ірина Білик/«Сніг»

Нагадаємо, Філіп Кіркоров публічно підтримує агресію Росії проти України та висловлюється на підтримку російських загарбників. Зокрема, він відвідував окупований Крим, де дав концерти для російських солдатів, називаючи їх «героями».

Як повідомлялося, 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» низку російських артистів. Зокрема, Філіпа Кіркорова. 

До слова, у віці 92 років помер народний артист Росії, співак Бедрос Кіркоров, який підтримував дії російської влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його сина Філіпа Кіркорова.

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Теги: Ірина Білик Кіркоров

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