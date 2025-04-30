Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему

Підозрюваний на п’ять днів став начальником і одразу захотів нажитися

Виконувач обов’язків начальника відділу закупівель Красилівського агрегатного заводу (входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість») відзначився нестандартним способом одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, з 2003 року підозрюваний працює на оборонному підприємстві. Починав із посади інженера з постачання і доріс до провідного фахівця відділу закупівель.

22 квітня 2025 року директор заводу тимчасово (на п’ять днів) поклав на підозрюваного обов’язки начальника відділу закупівель. Скориставшись кар’єним підвищенням, посадовець висловив корупційну пропозицію постачальнику, з яким завод співпрацює останні три роки. Ідеться про ТОВ «БСТ «Компані», яке постачає заготовки для комплектування виробів оборонного призначення.

Отже, підозрюваний вимагав у директора фірми 10% хабаря від сплаченої суми за відвантажену продукцію на завод. Також обіцяв подальшу протекцію щодо обрання компанії переможцем під час майбутніх тендерних закупівель. Обов’язкова вимога підозрюваного – неправомірну вигоду необхідно передавати йому особисто.

Вранці 25 квітня підозрюваний прийшов до відділення «Нової пошти» у Красилові, де отримав посилку, в середині якої була сума хабаря – 161,3 тис. грн. Як свідчать дані системи відстеження посилок на сайті «Нової пошти», під вечір 23 квітня неправомірну вигоду було відправлено з відділення Шепетівки. І вранці 25-го вона вже прибула до відділення у Красилові. Того ж дня правоохоронці викрили посадовця «на гарячому».

Наразі провідному фахівцю з публічних закупівель Красилівського агрегатного заводу оголошено підозру за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу (санкція – від п’яти до десяти років тюрми). Підозрюваного взято під варто з можливістю внесення застави у 757 тис. грн. Також його на два місяці відсторонено від займаної посади.

Як повідомляв «Главком», у київських корупційних схемах паркомісця стали новою «розмінною монетою» для хабарів. За інформацією журналістів-розслідувачів, замість готівки чи інших цінностей, впливові особи можуть отримувати паркомісця як «бонус» за лояльність або сприяння у вирішенні питань.