На Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждали чоловік та дитина
Місцева влада працює над ліквідацією наслідків атаки
У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Хмельницьку область, внаслідок чого постраждали двоє людей. Як зазначив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, місцева влада працює над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА.
«Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня, і його доставили до лікарні. Також неповнолітня дівчина зазнала порізу ноги склом. Її стан є задовільним, госпіталізація не знадобилася», – зазначив він.
За словами Тюріна, Внаслідок атаки сталося загорання, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
«Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку», – розповів Тюрін.
Місцева влада працює над ліквідацією наслідків атаки. Голова області додав: «Наразі всі відповідні служби надають роз’яснення постраждалим щодо компенсації за пошкоджене майно».
Інформації про загиблих не надходила.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці. За даними Нацполіції, зафіксовані руйнування у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.
Читайте також:
- Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
- На Київщині пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок
- Київ: рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло ще одного загиблого (відео)
- Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та авто: наслідки атаки на Київщину (фото)
Коментарі — 0