На Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждали чоловік та дитина

Місцева влада працює над ліквідацією наслідків атаки

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Хмельницьку область, внаслідок чого постраждали двоє людей. Як зазначив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, місцева влада працює над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА.

«Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня, і його доставили до лікарні. Також неповнолітня дівчина зазнала порізу ноги склом. Її стан є задовільним, госпіталізація не знадобилася», – зазначив він.

За словами Тюріна, Внаслідок атаки сталося загорання, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

«Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку», – розповів Тюрін.

Місцева влада працює над ліквідацією наслідків атаки. Голова області додав: «Наразі всі відповідні служби надають роз’яснення постраждалим щодо компенсації за пошкоджене майно».

Інформації про загиблих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці. За даними Нацполіції, зафіксовані руйнування у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.