Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Хмельницька ОВА назвала свіжі цифри

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

На Хмельниччині із серпня 2024 року 20 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. Такі дані надала Хмельницька обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомляє «Главком», із 629 релігійних організацій УПЦ МП після ухвалення закону лише 20 перейшли до УПЦ/ПЦУ.

20 релігійних організацій розірвали зв’язки з РПЦ на Хмельниччині фото: glavcom.ua

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Що ж буде після того, як відведені девʼять місяців сплинуть? Детальніше про це читайте у матеріалі: «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомлялося, Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ворожих наративів в Україні.

До слова, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.