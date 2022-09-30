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Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)
Ворожі ракети знищили транспортне підприємство
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з’ясовують масштаби руйнувань

У результаті нічного удару окупантів по Дніпру одна людина загинула і п’ятеро поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі», – написав він у соцмережі.

Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з’ясовують масштаби руйнувань.

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Крім того, гаряче вночі було і в Нікопольському районі, повідомив Резніченко. Окупанти тричі вгатили по району «Градами» та важкою артилерією.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач.

У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

Минулося без загиблих та поранених.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 вересня російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по автобусному парку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Загалом в автопарку згоріло понад 100 автобусів.

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Теги: окупанти росія війна обстріл Дніпропетровщина Дніпро

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