Влада Слов’янська готує «сюрпризи» для порушників заборони на продаж алкоголю

Під час воєнного стану на Донеччині заборонено продаж алкоголю

У Слов’янську оригінально боротимуться з торговцями алкоголем

У Донецькій області заборонено продаж алкоголю, але не всі торговці дотримуються встановлених під час воєнного стану правил роботи.

Зокрема, такі підприємці виявлені у Слов’янську. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, у таких горе-підприємців поліція вже двічі конфіскувала алкоголь.

«Третього разу не буде. Тому що географічно ці торгові точки добре вписуються в третю лінію оборони Слов'янська. І вже у понеділок біля них з'являться фортифікаційні споруди – протитанкові їжаки, бліндажі та інші», – повідомив Лях.

Мер рекомендував підприємцям-порушникам вивезти весь товар зі своїх закладів, щоб його не було заблоковано до закінчення воєнного стану в Україні.

Лях додав, що те саме стосується і продавців алкоголю на дому. «Не чекайте, поки замість торгової точки у вашій оселі з'явиться точка вогнева», – сказав він.

Лях також закликав підприємців не приходити до військової адміністрації з адвокатами. «Внутрішній голос мені підказує, що замість того, щоб захищати зловмисників, ці адвокати будуть захищати Батьківщину», – попередив він.

До слова, у прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю, з 21 серпня діє заборона на продаж алкоголю.