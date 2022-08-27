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Влада Слов’янська готує «сюрпризи» для порушників заборони на продаж алкоголю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Влада Слов’янська готує «сюрпризи» для порушників заборони на продаж алкоголю
Під час воєнного стану на Донеччині заборонено продаж алкоголю
фото з відкритих джерел

У Слов’янську оригінально боротимуться з торговцями алкоголем

У Донецькій області заборонено продаж алкоголю, але не всі торговці дотримуються встановлених під час воєнного стану правил роботи.

Зокрема, такі підприємці виявлені у Слов’янську. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, у таких горе-підприємців поліція вже двічі конфіскувала алкоголь.

«Третього разу не буде. Тому що географічно ці торгові точки добре вписуються в третю лінію оборони Слов'янська. І вже у понеділок біля них з'являться фортифікаційні споруди – протитанкові їжаки, бліндажі та інші», – повідомив Лях.

Мер рекомендував підприємцям-порушникам вивезти весь товар зі своїх закладів, щоб його не було заблоковано до закінчення воєнного стану в Україні.

Лях додав, що те саме стосується і продавців алкоголю на дому. «Не чекайте, поки замість торгової точки у вашій оселі з'явиться точка вогнева», – сказав він.

Лях також закликав підприємців не приходити до військової адміністрації з адвокатами. «Внутрішній голос мені підказує, що замість того, щоб захищати зловмисників, ці адвокати будуть захищати Батьківщину», – попередив він.

До слова, у прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю, з 21 серпня діє заборона на продаж алкоголю.

 

Теги: росія алкоголь Донеччина Україна окупанти війна

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