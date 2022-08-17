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Алкогольний психоз накрив Росію. Путін накреслив «план дій»

Надія Клочко
glavcom.ua
Алкогольний психоз накрив Росію. Путін накреслив «план дій»
Алкоголізм є серйозною проблемою у Росії
фото з відкритих джерел

Російський диктатор поділився своїми методами боротьби з алкоголізмом

У регіонах Росії фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити». Про це він сказав під час зустрічі з тимчасово виконуючим обов’язки губернатора Володимирської області РФ Олександром Авдєєвим.

Путін звернув увагу, що у Володимирській області показники захворюваності алкоголізмом суттєво вищі, ніж в середньому по Росії.

«На що я звернув увагу: показник захворюваності з діагнозом «алкоголізм» та «алкогольний психоз» у 2021 році становив 122,6 випадку на 100 тис. громадян, що перевищує показник по Росії у 2,6 раза. Це багато. Перше – треба таки розгорнути пропаганду здорового способу життя. Потрібно займатися цим просто, не віддавати на відкуп, не думати, що це якась другорядна річ. Друге – однієї пропаганди недостатньо. Потрібно розвивати інфраструктуру для занять спортом, фізичною культурою та культурою у прямому та широкому значенні цього слова. Потім питання охорони здоров'я. Цільовим чином треба цим займатися. Тут є над чим працювати», – сказав він.

Водночас російський президент наголосив, що громадянам не можна забороняти пити.

«Тут не можна нічого забороняти, не можна займатися зайвим підйомом цін, акцизів і так далі», сказав Путін, додавши, що потрібно робити «прості речі, які, як показує практика, є дуже ефективними».

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін поскаржився на масову залежність росіян від алкоголю. Російський диктатор Путін заявив, алкоголізм є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах. 

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Теги: росія путін алкоголь алкоголизм

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