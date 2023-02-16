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Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині: Козицький повідомив нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині: Козицький повідомив нові деталі
Жертв чи постраждалих – немає
фото ілюстративне

Внаслідок влучання виникла пожежа

На Львівщині внаслідок нічної атаки росіян зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, від нього не залежить подача електроенергії  в області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, на жаль, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині», – заявив голова ОВА.

Козицький також уточнив, що внаслідок влучання виникла пожежа. «Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих – немає. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих», – зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ допускають повторну атаку ворога вдень. На Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури.  Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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Теги: пожежа Львівщина війна обстріл Щастя ворог тривога росіяни

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