Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Масштабна повітряна тривога скінчилася, керівники регіонів підбивають підсумки

На Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Про це пише у телеграм-каналі голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

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«Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області», – повідомляє Максим Козицький. За його словами,постраждалих та жертв немає. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи.

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Наразі відбій повітряної тривоги оголошено майже в усіх регіонах.