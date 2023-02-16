Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині
Масштабна повітряна тривога скінчилася, керівники регіонів підбивають підсумки
На Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Про це пише у телеграм-каналі голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.
«Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області», – повідомляє Максим Козицький. За його словами,постраждалих та жертв немає. Пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи.
Наразі відбій повітряної тривоги оголошено майже в усіх регіонах.
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