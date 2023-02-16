Залужний назвав напрямки, звідки росіяни вночі запускала ракети по Україні

Для пусків росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря

Уночі російські загарбники випустили по Україні 36 ракет з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Він зазначив, що окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет Х-101/555, вісім крилатих ракет «Калібр», 12 протикорабельних ракет Х-22, три керовані авіаційні ракети Х-59/31 та одну протикорабельну ракету «Онікс».

Для пусків росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря. Також ракети запускали з Чорного моря.

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Крім того, РФ використала літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя.

Сили ППО збили 14 крилатих ракет та дві керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, ЗСУ допускають повторну атаку ворога вдень. На Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.