ЗСУ допускають повторну атаку ворога вдень

Ворог шукає нову тактику атак

Ворог вишукує нову тактику, аби обійти нашу протиповітряну оборону. Тож Росія сьогодні протягом дня може знову масово атакувати Україну. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Цілком ймовірно (що обстріл повториться, - ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки», – заявила вона.

Нагадаємо, на Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.