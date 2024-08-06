ВМС України вночі збили три ворожі шахеди
Українські моряки продовжують успішно відбивати повітряні атаки ворога
Військово-Морські Сили Збройних Сил України повідомили про успішне знищення трьох ворожих безпілотників типу «Shahed-136» під час нічної повітряної атаки російських окупантів.
«Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 3 ворожі дрони-камікадзе «SHAHED-136», – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у Facebook.
Військово-морські сили продовжують активно протидіяти ворогу на всіх фронтах, захищаючи Україну на землі, в морі та повітрі.
Нагадаємо, що вночі у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет.
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