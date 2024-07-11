«Пакунок малюка» у 2024 році: нові правила отримання грошової компенсації

Сім'ї з новонародженими дітьми для своєчасного отримання державної грошової допомоги мають відкрити спеціальний банківський рахунок

Сім'ї з новонародженими дітьми, які не отримали «Пакунок малюка» в натуральній формі, можуть отримати грошову компенсацію у розмірі 7 689 грн. Для цього необхідно відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у Приватбанку та надати його реквізити до органу соціального захисту. Про це, заявив керівник Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

«Родинам із новонародженими дітьми для своєчасного отримання грошової компенсації «пакунку малюка» необхідно відкрити саме спеціальний банківський рахунок. Державна служба України у справах дітей надходять повідомлення про те, що деякі родини не можуть отримати грошову компенсацію «пакунку малюка». Проблема, переважно, полягає у відкритті некоректного банківського рахунку. Одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка». IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАП, або онлайн через єМалятко», – наголосив Добромільський.

Нагадаємо, що «Пакунок малюка» було запроваджено у 2018 році, і з того часу було видано близько 700 тисяч таких пакунків. У 2024 році вміст«Пакунку малюка» було оновлено, збільшивши кількість необхідних товарів та розмір пледа-ковдри.

Раніше повідомлялося, що спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.

Також повідомлялося, що крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.