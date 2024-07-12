Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Київщині у трьох районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині у трьох районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей
У регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі
фото з відкритих джерел

Зазначається, що влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає

Росіяни в ніч проти 12 липня понад сім годин атакували  Київщину повітряними цілями. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом понад сім годин. У повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони», –написав він.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає.

«На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків у трьох районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває», - додав Кравченко.

Нагадаємо в ніч проти 12 липня ППО збила п'ять крилатих ракет та 11 «шахедів» з 19.

Також повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

До слова, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте також: Система ПРО Aegis Ashore у Польщі приведена у стан бойової готовності
Теги: робота ворог тривога Київщина обстріл системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі відомо про 12 поранених унаслідок обстрілу
Травмовані діти, виникла пожежа: рятувальники показали наслідки обстрілу Полтави
17 червня, 19:01
У Словаччині зростає кількість працюючих українців
Найбільше українців: у Словаччині зросла кількість робітників-іноземців
18 червня, 11:32
У Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму буде 25-30°
Мінлива хмарність, короткочасний дощ: прогноз погоди на 25 червня
25 червня, 05:34
Надзвичайники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу
Удар по Запорізькій області: рятувальники показали наслідки (фото)
21 червня, 15:18
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала менше пів години
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала менше пів години
21 червня, 20:37
РФ здійснила восьмий масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури
Росія поранила двох енергетиків під час нічної атаки (оновлено)
22 червня, 07:14
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
25 червня, 18:09
У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
29 червня, 19:48
Пошкоджена будівля столичного медцентру «Ісіда»
Атака РФ по медцентру в Києві: що відомо про загиблих (відео)
8 липня, 16:43

Події в Україні

На Київщині у трьох районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей
На Київщині у трьох районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
На окупованій Херсонщині РФ підготувала законопроєкт «про патріотичне виховання»: деталі
На окупованій Херсонщині РФ підготувала законопроєкт «про патріотичне виховання»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
20K
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
15K
На Хмельниччині лунають вибухи
6188
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)
5411
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua