На Київщині у трьох районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей

Зазначається, що влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає

Росіяни в ніч проти 12 липня понад сім годин атакували Київщину повітряними цілями. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом понад сім годин. У повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони», –написав він.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає.

«На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків у трьох районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває», - додав Кравченко.

Нагадаємо в ніч проти 12 липня ППО збила п'ять крилатих ракет та 11 «шахедів» з 19.

Також повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

До слова, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.