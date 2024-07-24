В Києві та області оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Українцям нагадують, що треба негайно йти в укриття цивільного захисту

Сьогодні, 24 липня, о 03:17 почав лунати сигнал повітряної тривоги. У столиці працює ППО. Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – інформує КОВА.

Представники адміністрації рекомендували громадянам перебувати у безпечних місцях та не поширювати панічні настрої.

«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться в публікації КОВА.

Мапа повітряних тривог станом на зараз виглядає так:



Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.