Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Києві та області оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Києві та області оголошено повітряну тривогу, працює ППО
Слід негайно пройти в укриття

Українцям нагадують, що треба негайно йти в укриття цивільного захисту

Сьогодні, 24 липня, о 03:17 почав лунати сигнал повітряної тривоги. У столиці працює ППО. Про це повідомляє  Telegram Київської обласної військової адміністрації.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – інформує КОВА.

 

Представники адміністрації рекомендували громадянам перебувати у безпечних місцях та не поширювати панічні настрої.

«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться в публікації КОВА.

Мапа повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

В Києві та області оголошено повітряну тривогу, працює ППО фото 1


Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

Теги: вибух тривога укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання
У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання
25 червня, 10:34
Ворог запустив
Війська РФ запустили з моря «Калібри». Тривога поширилась на всю країну – правила безпеки
27 червня, 02:17
Росія піднімала в небо МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
29 червня, 10:33
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
4 липня, 16:49
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
8 липня, 03:50
Центр протидії дезінформації: Пропагандисти поширюють наратив про те, що влучання в «Охматдит» – це буцімто наслідки української ППО, а не ударів РФ
Удар по «Охматдиту»: ООН вагається, чи справді атака була спричинена влучанням ракети РФ
9 липня, 16:06
В Україні повітряна тривога тривала майже пів години
В Україні повітряна тривога тривала майже пів години
8 липня, 21:38
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
9 липня, 18:15
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад годину
11 липня, 21:30

Новини

В Києві та області оголошено повітряну тривогу, працює ППО
В Києві та області оголошено повітряну тривогу, працює ППО
Синоптики розповіли, коли до Києва повернеться 30-градусна спека
Синоптики розповіли, коли до Києва повернеться 30-градусна спека
Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру
Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру
Держпродспоживслужба через спеку взялась перевіряти магазини на Київщині
Держпродспоживслужба через спеку взялась перевіряти магазини на Київщині
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги з Києва до Одеси
«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги з Києва до Одеси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
51K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
8264
Конфуз дня. Порошенко покликав боротися з Московською церквою покійного Майкла Джексона (відео)
7490
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
7253
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Вчора, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua