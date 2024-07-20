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У Києві пролунали вибухи до оголошення тривоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи до оголошення тривоги
фото: glavcom.ua

Повітряну тривогу в столиці оголосили за 13 хвилин після вибухів

У ніч на 20 липня в Києві пролунали вибухи. У столиці тривогу не оголошували. Загроза була оголошена для області, де працюють сили ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!» – написав він.

Через 13 хвилин після вибухів повітряна тривогу була оголошена і в Києві.

Карта тривог має такий вигляд:

У Києві пролунали вибухи до оголошення тривоги фото 1

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Теги: тривога вибух

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