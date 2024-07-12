У Харкові прогримів вибух

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року.

До слова, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.