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У Харкові прогримів вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Харкові прогримів вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Харкові прогримів вибух фото 1

Нагадаємо, Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року.

До слова, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: війна тривога вибух Харків Україна росія

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