Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Києві була оголошена повітряна тривога

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві була оголошена повітряна тривога
Небезпека минула

Можна виходити з укриття

Сьогодні, 25 липня, о 06:45 в різних областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Зокрема, їх чують і жителі Київщини. Тривогу оголосили через загрозу шахедів.  Відбій оголосили о 6:46.

Мапа повітряних тривог станом на 6:45

У Києві була оголошена повітряна тривога фото 1
Мапа повітряних тривог

Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

Теги: Київщина укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцеві не агітують нікого приїжджати чи ні до Одеси під час війни, так як це «дуже індивідуально»
Як українці відпочивають на пляжах Одеси під час війни (відео)
27 червня, 21:19
Свист розповів історію свого поранення
Сержант 3 ОШБр отримав під Авдіївкою сім кульових поранень і дивом вижив
30 червня, 20:15
Латвія взялась за масштабне будівнитво сховищ для громадян
Від кулі та атомної бомби: Латвія готує для громадян різні типи укриттів
3 липня, 13:39
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
5 липня, 00:09
У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
5 липня, 02:19
Ляшко: Наразі відбувається евакуація пацієнтів, серед них – хворі з реанімації, де немає електрики, води й кисню
Атака РФ на «Охматдит»: з'явилися фото руйнацій всередині лікарні
8 липня, 17:03
8 липня Росія атакувала Київ ракетами, уламки пошкодили дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту»: голова ДСНС пояснив, як вдалося уникнути більшої кількості жертв
19 липня, 20:11
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
21 липня, 04:28
На Харківщині було чутноо вибухи
У Харкові прогримів вибух: що відомо
24 липня, 06:15

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9771
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8815
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8573
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua