У Києві була оголошена повітряна тривога

Можна виходити з укриття

Сьогодні, 25 липня, о 06:45 в різних областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Зокрема, їх чують і жителі Київщини. Тривогу оголосили через загрозу шахедів. Відбій оголосили о 6:46.

Мапа повітряних тривог станом на 6:45

Мапа повітряних тривог

Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.