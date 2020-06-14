Внаслідок негоди у дев’яти областях України знеструмлено майже 350 населених пунктів



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Внаслідок негоди в ніч з 13 на 14 червня, в Україні знеструмлено майже 350 населених пунктів

Синоптики обіцяють погану погоду протягом двох днів

Внаслідок негоди в ніч з 13 на 14 червня, в Україні знеструмлено майже 350 населених пунктів у 9 областях. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«В ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська – 83, Хмельницька – 83, Житомирська – 42, Запорізька – 35, Закарпатська – 31, Київська – 31, Чернівецька – 22, Кіровоградська – 15 та Дніпропетровська – 6», – повідомили рятувальники, та додали що до відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, сильна гроза, яка пройшла 11 червня у Львові, наробила лиха – повалено понад 150 дерев. Сьогодні і завтра на місцях працюють комунальні служби, щоб все розчистити і забрати. Комунальники працюватимуть і в суботу. Також негода спричинила невеликі підтоплення. Зокрема, було підтоплення на Сихові на мості. Та причина у тому, що на заправній станції закрили дощоприймач. Було підтоплення під’їздів. Управляючі компанії працюють. Також затопило 37 дахів.

Як повідомлялося, у селі Приборжавське Іршавського району Закарпатської області потужна злива з градом 11 червня затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи. Внаслідок негоди підтоплено подвір’я понад 40 будинків, пошкоджено 2 км дороги, зруйновано чотири мостові переходи.

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