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    Події в Україні

    На Львівщині через буревій загинула жінка

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    <p>У Брюховичах на дачний будинок впало дерево</p> - На Львівщині через буревій загинула жінка

    У Брюховичах на дачний будинок впало дерево

    Жінка 1992 року народження під час грози перебувала в будинку, на який впало дерево

    Через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

    Про це повідомляє Брюховицька селищна рада у Facebook.

    Зазначається, що жінка 1992 року народження під час грози перебувала в будинку, вона померла на місці.

    Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці були затоплені, негода також повалила дерева.

    До слова, у середу в Києві дерево розчавило дві автівки.

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