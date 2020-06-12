На Львівщині через буревій загинула жінка



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У Брюховичах на дачний будинок впало дерево

Жінка 1992 року народження під час грози перебувала в будинку, на який впало дерево

Через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

Про це повідомляє Брюховицька селищна рада у Facebook.

Зазначається, що жінка 1992 року народження під час грози перебувала в будинку, вона померла на місці.

Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці були затоплені, негода також повалила дерева.

До слова, у середу в Києві дерево розчавило дві автівки.