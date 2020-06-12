Сильна злива на Закарпатті: зруйновано чотири мости та підтоплено десятки будинків



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Наслідки негоди у селі Приборжавське Іршавського району Закарпатської області

Внаслідок негоди підтоплено подвір'я понад 40 будинків, пошкоджено 2 км дороги, зруйновано чотири мостові переходи

У селі Приборжавське Іршавського району Закарпатської області потужна злива з градом 11 червня затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи.

Про це повідомили у Довжанській об'єднаній територіальній громаді.

Внаслідок негоди підтоплено подвір'я понад 40 будинків, пошкоджено 2 км дороги, зруйновано чотири мостові переходи та 100 метрів берегової лінії потічка Мочарний.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, розпорядженням сільського голови створено комісію з обстеження наслідків стихії та нанесених збитків.

Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці були затоплені, негода також повалила дерева.

Також через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

До слова, у середу в Києві дерево розчавило дві автівки.