Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 179 населених пунктів у чотирьох областях



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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Жертв та постраждалих немає

Станом на 7:00 суботи внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська – 101, Київська – 49, Сумська – 23 та Житомирська – 6. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

19 червня на території 3 областей (Чернігівська, Полтавська та Харківська) внаслідок негоди (пориви вітру) сталося падіння 22 дерев, частково пошкоджено дахи 24 житлових будинків та навісу стадіону (стадіон «Старт» м. Миргород Полтавської області).

Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС та дорожніми службами повалені дерева розпилено та прибрано. Всього до робіт залучалось 43 особи та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 37 людей особового складу та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, внаслідок негоди в ніч з 13 на 14 червня, в Україні знеструмлено майже 350 населених пунктів у 9 областях.

Як повідомлялося, в ніч на 17 червня через негоду у п’яти областях України було зафіксовано перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 80 населених пунктів. На Київщині знеструмлено 16 населених пунктів.

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