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    Суспільство

    Через негоду 69 населених пунктів в Україні залишилися без електрики

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    <p>Знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях</p> - Через негоду 69 населених пунктів в Україні залишилися без електрики

    Знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    Внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилося 69 населених пунктів у Чернігівській, Житомирській та Київській областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 34, Житомирська – 27 та Київська – 8. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у четвер, 18 червня, на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах випаде град; повітря вдень прогріється до 25-30°, у східних областях до 33°.

    У Києві 18 червня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 17-19°, вдень 26-28°.

    прогноз погоди ДСНС електроенергія
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