20 червня – яке сьогодні свято, традиції і заборони



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Святий Федот (Феодот)

Саме з Дня Феодота, 20 червня, нарешті, починали ходити на водойми і купатися

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Священномученика Феодота Анкірського.

Що за свято

Саме з Дня Феодота, 20 червня, нарешті, починали ходити на водойми і купатися — до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було проводити час біля річок і озер.

У православній церкві 20 червня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкирского, який жив на території міста Анкіра в III столітті. Цікаво, що у Феодота був власний готель, в якому він часто розмовляв зі своїми постояльцями про віру і життя.

Завдяки цьому, він зміг навернути в християнство багатьох грішників — вони покаялися і прийшли до Бога. Саме готель Феодота став притулком для багатьох християн, які піддавалися гонінням, організованим імператором. Крім того, Феодот намагався якомога частіше відвідувати в’язнів у темницях і ховав їх після страти або смерті від хвороб. Саме тоді 7 дів прийняли мученицьку смерть від рук гонителів.

Одна з цих дів з’явилася до Феодота у сні і звеліла йому підняти тіла дів з дна озера для того щоб їх поховати. Федот виконав прохання, і в цьому йому допоміг Господь. Так, коли Федот підійшов до озера, то піднявся дуже сильний вітер, вода відійшла, показалося дно, і старець побачив мучениць.

Традиції та обряди на Федота

Люди моляться святому Феодоту про гарний урожай.

В це народне свято можна спокійно купатися в річках і озерах, не побоюючись русалок. Тільки потрібно помолитися святому Феодоту і попросити, щоб він уберіг від нещастя.

В цей день святий не дає пустувати водяним духам. Він пильно стежить, щоб вони не заподіяли кому-небудь шкоди. Якщо йому на очі попадається русалка, він одразу гострим серпом обрізає їй волосся, в якому прихована чародійна сила.

Що не можна робити

У цей день краще не робити любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.

Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.

Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати енергію.

Народні прикмети

З 20 червня, Дня Федота, люди починали купатися у водоймах та не боятися мавок чи хвороби. До цього дня уникали водойм, адже вірили, що злі духи можуть схопити та забрати людину на дно.

Якщо на Федота видавалася тепла та приємна погода, буде хороший урожай жита.

Якщо під час сходу сонця тепло та душно, то буде негода.

Прислухалися до грому: якщо його чутно з різних боків неба, то слід очікувати сильний град та похмуру погоду на кілька днів.

Іменини

20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.