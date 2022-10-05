Ракетний удар по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування

Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури

Внаслідок рашистської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Від ранкової ворожої атаки руйнувань зазнали інфраструктурні об‘єкти міста. За попередньою інформацією є постраждалі», – йдеться в повідомленні.

На місцях працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, близько 9:30 російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.