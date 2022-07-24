Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали дві людини

Збирається більш детальна інформація про руйнування

Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва, який сьогодні здійснили російські окупанти, постраждали дві людини. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами мера, серед постраждали один підліток.

«Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток», – заявив Сєнкевич.

Міський голова додав, що наразі збирається більш детальна інформація про руйнування та постраждалих.

Нагадаємо, увечері 23 липня Миколаїв вчергове обстріляли. За попередньою інформацією, влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

Зазначимо, 23 липня зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.