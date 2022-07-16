Окупанти обстріляли Миколаїв і два райони області, є поранені

Через ворожий обстріл на Миколаївщині виникли пожежі

Російські війська не припиняють обстріли Миколаївщини

Російські окупанти 16 липня близько 04:00 вкотре обстріляли Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, сьогодні вранці орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді Баштанського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Ворог обстрілював Миколаївщину і 15 липня.

Миколаївський район

15 липня орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли в смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.

Протягом 18:30 - 19:00 зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- та газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.

Баштанський район

15 липня з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - три. Двоє поранених.

15 липня обстрілів зазнало с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна.

Раніше повідомлялося, що вранці 16 липня у Миколаєві пролунали вибухи.