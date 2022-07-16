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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Миколаїв і два райони області, є поранені

    Через ворожий обстріл на Миколаївщині виникли пожежі - Окупанти обстріляли Миколаїв і два райони області, є поранені
    Через ворожий обстріл на Миколаївщині виникли пожежі
    фото: ДСНС

    Російські війська не припиняють обстріли Миколаївщини

    Російські окупанти 16 липня близько 04:00 вкотре обстріляли Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    Крім того, сьогодні вранці орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді Баштанського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

    Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

    Ворог обстрілював Миколаївщину і 15 липня.

    Миколаївський район

    15 липня орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли в смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.

    Протягом 18:30 - 19:00 зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- та газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.

    Баштанський район

    15 липня з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - три. Двоє поранених.

    15 липня обстрілів зазнало с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна.

    Раніше повідомлялося, що вранці 16 липня у Миколаєві пролунали вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв і два райони області, є поранені