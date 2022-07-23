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    Події в Україні

    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків

    У результаті ракетного обстрілу загорілися дерев'яні піддони на підприємстві в Миколаєві - Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    У результаті ракетного обстрілу загорілися дерев'яні піддони на підприємстві в Миколаєві
    фото: ДСНС

    У результаті обстрілу виникла масштабна пожежа

    Близько 04:20 23 липня російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    «Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста», – написав він у Telegram.

    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

    Як повідомляєГоловне управління ДСНС у Миколаївській області, в результаті ранкового ракетного обстрілу загорілися дерев'яні піддони на підприємстві, розташованому в Інгульському районі Миколаєва.

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    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків

    О 05:05 пожежу на площі 200 кв. м було ліквідовано.

    Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

    Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Миколаєву: фото та відео наслідків