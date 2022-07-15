Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)

Вогнеборці загасили пожежу

Сьогодні, 15 липня, російські загарбники вдарили ракетами по двох університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

Відомо, що також згоріли два атомобілі. Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, російські загарбники знову атакували Миколаїв. Ракети влучили по двох університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Відомо про двох постраждалих.





До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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