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  4. Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
рус
    Події в Україні

    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)

    Наслідки рашистської атаки на Миколаїв - Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Наслідки рашистської атаки на Миколаїв
    фото: ДСНС

    Вогнеборці загасили пожежу

    Сьогодні, 15 липня, російські загарбники вдарили ракетами по двох університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

    Відомо, що також згоріли два атомобілі. Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.

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    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, російські загарбники знову атакували Миколаїв. Ракети влучили по двох університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Відомо про двох постраждалих.


    До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Миколаїв: наслідки ракетних ударів по університетах (фото)