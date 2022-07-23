Майже по всій територій України оголошено повітряну тривогу

Майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу

Українців просять залишатися в укриттях

У більшості областей спрацювала повітряна тривога, в тому числі Київській і в самій столиці.

Жителів просять залишатися в укриттях.

Наразі повітряна тривога не оголошена лише у Тернопільській, Херсонській областях та у Криму.

Зазначимо, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

Додамо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

Зазначимо, що за декілька годин до обстрілу Євтушенко повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.

Разом з тим 21 липня повідомлялося, що російські загарбники понад 50 разів атакували населені пункти на Запорізькому напрямку.

Рашисти обстріляли сім громад, найбільше постраждало Гуляйполе. Внаслідок атак противника одна людина загинула, троє поранено, пошкоджено шість багатоповерхівок.

Також російські загарбники здійснили 65 обстрілів Миколаївщини ракетними системами залпового вогню та крилатими ракетами С-300.