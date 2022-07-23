Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла

Окупанти випустили до 20 снарядів по Нікопольському району

У результаті обстрілу серед людей постраждалих немає

У ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області: Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Червоногригорівську громаду накрили з «Градів. Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань», – написав він у соцмережі.

У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкоджено електромережі та газовід. Серед людей постраждалих немає.

У Зеленодольській громаді ворог знову поцілив по Великій Костромці. У результаті удару кілька вулиць залишилися без світла. Людей не зачепило.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Повідомлялося, що вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

22 липня російські окупанти також вночі обстріляли Нікополь. Рашисти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.