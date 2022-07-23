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    Події в Україні

    Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла

    Окупанти випустили до 20 снарядів по Нікопольському району - Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла
    Окупанти випустили до 20 снарядів по Нікопольському району
    фото ілюстративне

    У результаті обстрілу серед людей постраждалих немає

    У ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області: Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Червоногригорівську громаду накрили з «Градів. Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань», – написав він у соцмережі.

    У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкоджено електромережі та газовід. Серед людей постраждалих немає.

    У Зеленодольській громаді ворог знову поцілив по Великій Костромці. У результаті удару кілька вулиць залишилися без світла. Людей не зачепило.

    Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

    Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Повідомлялося, що вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

    22 липня російські окупанти також вночі обстріляли Нікополь. Рашисти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла