Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну

Мобілізований житель Якутії показав «набір виживання», з яким батьківщина відправляє його на війну

У російській Якутії мобілізованим на війну чоловікам видали пакети з шоколадками та жіночими прокладками.

Такий набір, який місить також автомобільну аптечку, чоловікам видали в адміністрації одного із населених пунктів Якутії.

До слова, раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка у пункті збору мобілізованих радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

Зазначимо, що мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також раніше стало відомо, що мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу. Поїзд возить їх по Росії уже тиждень, при цьому військові не знають, який у них пункт призначення. Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус.

Такий стан речей уже довів до бунту приблизно 500 мобілізованих росіян у Бєлгородській області. Бунтівні солдати скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.