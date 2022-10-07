Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Мобілізовані у Якутії отримали пакунки з жіночими прокладками
скріншот із відео

Мобілізований житель Якутії показав «набір виживання», з яким батьківщина відправляє його на війну

У російській Якутії мобілізованим на війну чоловікам видали пакети з шоколадками та жіночими прокладками.

Такий набір, який місить також автомобільну аптечку, чоловікам видали в адміністрації одного із населених пунктів Якутії.

До слова, раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка у пункті збору мобілізованих радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

Зазначимо, що мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими. 

Також раніше стало відомо, що мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу. Поїзд возить їх по Росії уже тиждень, при цьому військові не знають, який у них пункт призначення. Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. 

Такий стан речей уже довів до бунту приблизно 500 мобілізованих росіян у Бєлгородській області. Бунтівні солдати скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Читайте також:

 

Теги: росія війна мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чиновники у РФ вигадують різні бонуси для сімей мобілізованих чоловіків
Барани і риба. На що російська влада обмінює мобілізованих чоловіків (список)
Вчора, 11:52
Практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати
Генштаб назвав відсоток мобілізованих на фронт москвичів
Вчора, 19:53
Відмобілізовані кримінальні злочинці вже прибули на окупований Донбас
РФ відправила на Донеччину пів тисячі мобілізованих злочинців
Сьогодні, 07:14

Соціум

Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна
Чоловік підпалив дві машини у Москві та викрикував антивоєнні гасла (фото)
Чоловік підпалив дві машини у Москві та викрикував антивоєнні гасла (фото)
Безпощадна «могилізація». Ще один росіянин помер у таборі
Безпощадна «могилізація». Ще один росіянин помер у таборі
Бунт «мобіків»: росіяни, яких тиждень возять в ешелоні, просять допомоги (відео)
Бунт «мобіків»: росіяни, яких тиждень возять в ешелоні, просять допомоги (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
165K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
90K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
81K
У Києві прогримів потужний вибух
49K
Тут все не так, як думають у Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
34K
ЗСУ загнали окупантів у котел – «Південь»

Новини

Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту