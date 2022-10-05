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Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію росіян – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію росіян – розвідка
Розвідка помітила багато прикладів того, що в РФ проводиться приховано мобілізація
фото з відкритих джерел

Скібіцький: «Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила»  

Приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії, ще у травні. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення «боевого армейского резерва страни», почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив», – зазначив представник розвідки.

Нагадаємо, у російських Telegram з'явилися десятки чатів з однаковими назвами «Дружини мобілізованих» різних міст Росії. Там жінки обговорюють збори чоловіків до війська та бурхливо реагують, якщо їм вказати на той факт, що їхні близькі просто стануть «гарматним м’ясом» для президента держави-агресорки Путіню.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

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Теги: Міноборони влада мобілізація окупація добровольці військові розвідка

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