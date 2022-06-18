Воїни показали, як знищили ворожу техніку разом з екіпажами (відео)

Ворожі танки та БМП знищено з британських гаубиць

Минулої доби воїни-артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами. Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю командування ДШВ ЗСУ.

Військові оприлюднили відео, на якому ліквідація ворожої техніки з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777.

За даними Генштабу ЗСУ, 17 червня українські захисники знищили дев’ять ворожих танків (від початку війни 1456), десять бойових броньованих машин (загалом 3573).