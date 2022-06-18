Ракетні удари по Одещині й Кременчуку. Ситуація в регіонах на ранок 18 червня

Обстріли не припиняються вздовж всієї лінії фронту

Відносно спокійно ніч на 18 червня минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Одещина

Одещину вночі ворог атакував крилатими ракетами. Дві ракети «Онікс», випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були влучно знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони.

Полтавщина

Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли інфраструктурні об'єкти Полтавщини. Шість російських ракет — по Кременчуцькому нафтопереробному заводу (не працював), дві ракети – по ТЕЦ. НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини. Працюють рятувальники, триває гасіння пожежі на двох осередках. Загиблих і постраждалих немає.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ніч з тривогами й обстрілами Криворізького району. Ворог з артилерії обстріляв село Велика Костромка. Є пошкоджені будинки. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Харківщина

У Київському районі міста внаслідок російського обстрілу ввечері зайнялася пожежа у 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, загиблих або поранених немає.

Загалом протягом доби по області через обстріли РФ виникли шість пожеж: у Харківському, Лозівському, Богодухівському районах, горіли житлові будинки та господарчі споруди.

Одну людину поранено внаслідок обстрілів Руської Лозової. Активні бойові дії тривають на Ізюмському напрямку. Сили оборони України звільнили Дмитрівку, Ізюмського району.

Луганщина

Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському поблизу Сєвєродонецька, у місті тривають бойові дії. Чергові руйнування на «Азоті», на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу «Донсода» в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці. Також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке. За підтримки артилерії росіяни організували штурмові дії неподалік Ниркового. Двоє загиблих цивільних.

Донеччина

Обстріли не припиняються вздовж всієї лінії фронту. Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Смерч», «Град», авіаудар. Під обстрілами — 12 населених пунктів, серед яких Авдіївка, смт Нью-Йорк, с. Желанне, Бахмут, с. Нетайлове, Красногорівка та інші. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, три багатоповерхівки, приміщення Авдіївського коксохімічного заводу та інших промислових підприємств, АЗС, будинок культури, психоневрологічний інтернат, школа, магазин. Серед цивільних – одна людина загинула, четверо – поранених.

Миколаївщина

17 червня обстрілів зазнала Широківська громада. Потерпілих немає. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі впродовж доби були обстріли с. Парутине Куцурубської громади. Потерпілих немає. За попередньою інформацією зафіксовано понад 12 прильотів ворожих касетних снарядів.

Херсонщина

Через активні бої на кордонах областей критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільщини, Великоолександрівщини, Нововоронцовщини. Відсутність води, світла, газу, ліків, багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів. Все більше фейкових заяв з кожним днем продовжують робити місцеві колаборанти: біовалютна зона, російське громадянство малюкам, будівництво кораблів, навчання за російськими програмами тощо. Також окупанти заявляють про відновлення роботи залізниці, зокрема, сполучення до Криму.