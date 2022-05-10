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    Події в Україні

    Ворог обстріляв дві області з території Росії

    Сьогодні ввечері окупанти завдали ударів із авіації та мінометів - Ворог обстріляв дві області з території Росії
    Сьогодні ввечері окупанти завдали ударів із авіації та мінометів
    фото: Держприкордонслужба

    Сумщину та Чернігівщину вкрили вогнем

    Увечері 10 травня російські війська обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.

    У Сумській області близько 19:00 російські літаки завдали ракетного удару по прикордонних територіях Шосткинського району.

    «Ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумщини», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, ввечері 10 травня з боку російського села Нові Юрковичі було відкрито мінометний вогонь по території Городнянського району Чернігівської області. Противник зробив два постріли.

    «Наслідки обстрілів з'ясовуються», – додали в Держприкордонслужбі.

    Нагадаємо, сьогодні на Сумщині пролунали сильні вибухи.

    Удень 10 травня рашисти з території РФ обстріляли Сумщину.

    Напередодні також ворог завдав удару по Сумщині.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв дві області з території Росії