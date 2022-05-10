Ворог обстріляв дві області з території Росії

Сьогодні ввечері окупанти завдали ударів із авіації та мінометів

Сумщину та Чернігівщину вкрили вогнем

Увечері 10 травня російські війська обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.

У Сумській області близько 19:00 російські літаки завдали ракетного удару по прикордонних територіях Шосткинського району.

«Ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумщини», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ввечері 10 травня з боку російського села Нові Юрковичі було відкрито мінометний вогонь по території Городнянського району Чернігівської області. Противник зробив два постріли.

«Наслідки обстрілів з'ясовуються», – додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, сьогодні на Сумщині пролунали сильні вибухи.

Удень 10 травня рашисти з території РФ обстріляли Сумщину.

Напередодні також ворог завдав удару по Сумщині.

Читайте також: