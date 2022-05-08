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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини

    Прикордонні райони Сумської та Чернігівської області знову обстріляли з території Росії - Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини
    Прикордонні райони Сумської та Чернігівської області знову обстріляли з території Росії
    фото: Державна прикордонна служба України

    В Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 кілометрів від кордону розірвалися 10 ракет

    Увечері 8 травня російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської області. Противник застосував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і міномети. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

    Відзначається, що в Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 кілометрів від кордону розірвалися 10 ракет. Їх випустили з РСЗВ з території Росії.

    Городнянський район Чернігівської області зазнав мінометного обстрілу з боку Росії. Кілька мін розірвалося біля одного з сіл на відстані близько 1,5 кілометра від кордону.

    «Попередньо обійшлося без жертв. Інформація уточнюється», – додали в Держприкордонслужбі.

    Нагадаємо, Одеса 8 травня удруге за день опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

    Також у ніч на 8 травня ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Усього напередодні окупанти випустили 10 крилатих ракет по Одещині.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Сумщина Україна населення окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини