Харківщина потерпає від ворожих обстрілів, тривають запеклі бої

На Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу

Російські окупанти продовжили обстрілювати мирні оселі Харківщини. Зокрема, збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району, тут 10 травня поранено 6 людей. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі 1 людина загинула. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів.

Крім того, відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки.

«Вчергове звертаюся до усіх жителів області – перебувайте по можливості в укриттях. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби навіть за відсутності сигналу тривоги. Не поспішайте повертатися у звільнені населені пункти. А ті, хто перебуває там, не відвідуйте жодних місць, які ще не перевірили піротехніки та ЗСУ. Ворог підступний і робить усе, аби постраждали якомога більше цивільних українців», – повідомив Синєгубов.

За його словами, на Харківщині тривають запеклі бої.

Завдяки успішним наступальних діям наші оборонці звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр.

«На Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але наші військові надійно тримають позиції і готові знищувати окупантів і далі», – підсумував начальник ОВА.

Як повідомлялося, Білорусь стягує війська до кордону з Україною: Лукашенко озвучив нові погрози. Також сьогодні рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.