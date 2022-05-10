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    Події в Україні

    На Сумщині пролунали сильні вибухи

    Рашисти вдруге за день атакували Сумщину - На Сумщині пролунали сильні вибухи
    Рашисти вдруге за день атакували Сумщину
    фото з відкритих джерел

    Окупанти атакували Шосткинський район

    У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів у різних містах. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

    Станом на 19:30 в багатьох областях України повітряна тривога.

    Як раніше повідомлялося, вдень 10 травня по Сумській області російські окупанти завдали удару з систем залпового вогню.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено військовослужбовця.

    8 травня окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, але й особливий символ для всього єврейського народу.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині пролунали сильні вибухи