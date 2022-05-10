На Сумщині пролунали сильні вибухи

Рашисти вдруге за день атакували Сумщину

Окупанти атакували Шосткинський район

У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів у різних містах. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Станом на 19:30 в багатьох областях України повітряна тривога.

Як раніше повідомлялося, вдень 10 травня по Сумській області російські окупанти завдали удару з систем залпового вогню.

Нагадаємо, російські війська 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено військовослужбовця.

8 травня окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, але й особливий символ для всього єврейського народу.