Ворог обстріляв Херсонщину з «Ураганів»: зайнялася пожежа (фото)

Серед мирних жителів жертв немає

Російські війська знову атакували Херсонщину. Ворог обстріляв населені пункти з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські загасили пожежу в лісі, який обстріляли російські військовослужбовці з РСЗВ «Ураган», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок потрапляння снаряда зайнялися посіви озимого ячменю та сосновий ліс біля села Заградівка Кочубеївської територіальної громади, вогонь частково перекинувся на будинки селян. Суха та вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню. Пожежу гасили мешканці села та поліцейські.

Вогнем пошкоджено кілька будинків та господарських будівель. Серед мирних жителів жертв немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.