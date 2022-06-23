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    Події в Україні

    На Херсонщині ворог намагається не допустити контрнаступу ЗСУ

    На Херсонщині ворог намагається не допустити контрнаступу ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    На Миколаївському напрямку ворог розгорнув артилерійські підрозділи

    Російські загарбники посилюють оборонні позиції в Херсонській області через активні контрнаступальні дії Збройних сил України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

    «На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій», – зазначається у повідомленні.

    На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи.

    Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

    Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині ворог намагається не допустити контрнаступу ЗСУ