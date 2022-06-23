На Херсонщині ворог намагається не допустити контрнаступу ЗСУ
На Миколаївському напрямку ворог розгорнув артилерійські підрозділи
Російські загарбники посилюють оборонні позиції в Херсонській області через активні контрнаступальні дії Збройних сил України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
«На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій», – зазначається у повідомленні.
На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи.
Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.