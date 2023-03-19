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Ворог безуспішно атакує на шести напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог безуспішно атакує на шести напрямках – Генштаб
ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону

Триває триста вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 19 березня.

Високою залишається вірогідність ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства Російської Федерації.

Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Також російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України. Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів, розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» та 2 райони зосередження окупантів.

Нагадаємо, раніше ексглава розвідки спрогнозував, коли змінитися ситуація на фронті.

Крім того, російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Їм залишається лише здійснювати атаки за інерцією.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Також терорист Ігор Стрєлков-Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми «Вагнера» у Бахмуті Донецької області.

Теги: Костянтинівка окупанти авіація армія Генштаб житло Авдіївка Херсон місто населення ворог Бахмут росіяни Вугледар

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